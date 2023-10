Castiadas, auto finisce nella scarpata e si ribalta: 46enne ricoverata al Brotzu.

L’incidente si è verificato alle 8.30 circa, sulla SS 125 var (km 30+500): una Mini One, condotta da una 46enne di Sinnai, per cause in corso di accertamento, è andata ad impattare contro la banchina in cemento, posta al lato della carreggiata, per poi finire nella scarpata sottostante, ribaltandosi. La conducente è stata soccorsa e trasportata in ambulanza dai volontari del 118 presso il pronto soccorso del Policlinico di Monserrato per gli accertamenti e le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito.