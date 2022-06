Seguiranno la proiezione di immagini dei principali siti archeologici di Castiadas e “La serata sotto le stelle a Castiadas” un laboratorio di astronomia proposto da Lucio Pascarelli a conclusione del quale Jean Paul e Isabelle Treguer produttori del rinomato vino rosato “So chic” offriranno l’aperitivo. Domenica mattina a partire dalle 10,30 sono in programma escursioni guidate ai nuraghi “Sa domu ‘e s’Orcu”, “Genna ‘e Spina”, “Monte Turno” e al museo della ex “Colonia Penale”. Ulteriori attività si svolgeranno nel teatro all’aperto di “Sa Mandria” dove sono stati allestiti gli stand degli espositori artigianali e archeo-sperimentali e dove a partire dalle 13 sarà servito il pranzo.

CASTIADAS. Con la proiezione del film- documentario “Il miracolo dei rei” (The miracle of sinner) di Alessandra Usai prende il via questo pomeriggio (sabato) alle 18 a Castiadas, nella splendida cornice dell’ex colonia penale agricola, la prima edizione della “Festa della civiltà sarda” organizzata dalle associazioni “Memento” e “Nurnet. La rete dei nuraghi” con la collaborazione della “Proloco” e delle associazioni “Archeo Sarrabus”, “Nuraghi Tours” “Limen. Sarrabus Gerrei” e il patrocinio del comune di Castiadas.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail