Le indagini dei carabinieri hanno preso il via dopo la denuncia querela presentata il 24 aprile dall’operaio che, non appena uscito dal carcere, si era reso conto che gli erano stati rubati un decespugliatore, un laptop HP (computer portatile), un rasoio elettrico e un paio di cuffie wireless. Secondo i carabinieri il presunto autore del furto è il fratello ventinovenne dell’operaio che poi avrebbe rivenduto la refurtiva ricavando una somma imprecisata, comunque modesta. Il ventinovenne attualmente recluso nella casa circondariale di Uta è stato deferito con l’accusa di .furto aggravato alla procura della repubblica presso il tribunale di Cagliari. (Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna

