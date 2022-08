Castello, il centro storico dimenticato da Truzzu: “Noi, bloccati di notte in ascensore”. “Chi si occupa della manutenzione dell’ascensore quando si blocca? Come stanotte. Marrocco mi dice che il loro contratto è scaduto il 1° agosto e non sono più responsabili. Il centralino del nuovo, “Avar Cagliari gestione strade” dice di non saperne niente. Intanto, una nuova stagione “a piedi”. Auguri a tutti”, a parlare non è l’ultimo arrivato ma Alessandro Mongili, nella pagina Fb “Abitanti di Casteddu de Susu”. Sembra ormai un disagio atavico, in una città che sembra essere governata da sindaci che non amano i servizi per i turisti. Prima Zedda, poi Truzzu (sempre più contestato nei social) non sono riusciti a risolvere un problema primario per chi vuole visitare Castello o per chi ci abita. Il precedente più clamoroso qualche settimana fa, quando un gruppo di turisti inglesi dopo essere rimasto al palo aveva chiesto: “Ma come è possibile che gli ascensori non funzionano e neanche mettete un cartello nella vostra lingua per spiegarlo?”.

