CAGLIARI. Si spaccia per essere un vecchio amico di famiglia e di essere in grande difficoltà economica per la sua pescheria, pertanto propone a un anziano di dargli delle cassette con gamberoni rossi di prima scelta per soli 100 euro. Presi i soldi, svanisce nel nulla. La Squadra Mobile di Cagliari ha denunciato un 40enne di Cagliari che, alcuni giorni fa, in un supermercato cittadino, aveva truffato un pensionato di 80 anni. L’uomo ha avvicinato l’anziano mentre stava facendo la spesa, fingendosi un commerciante e vecchio amico di famiglia con cui da qualche tempo non ci si vedeva. Il 40enne ha finto di essere il titolare di una pescheria, che stava per chiudere a causa dell’aumento dei prezzi, e ha proposto all’ottantenne l’acquisto di diversi chili di “gamberoni freschissimi”, rimasti invenduti.

L’anziano ha creduto di riconoscere nell’uomo un suo vecchio amico e, per venirgli incontro per la sua difficile situazione economica, gli ha dato 100 euro in cambio dei gamberoni, che gli sarebbero stati consegnati fuori dal supermarket, non appena finita la spesa. L’anziano si è reso conto di essere stato truffato quando è uscito dal negozio e non ha trovato il suo “amico” ad attenderlo. Ha chiesto quindi aiuto al direttore del supermercato, che ha chiamato subito la polizia. Gli uomini della sezione reati contro il patrimonio della Mobile sono riusciti a identificare il truffatore grazie alle immagini della videosorveglianza del supermarket e al racconto dell’anziano. Il 40enne ha innumerevoli precedenti per truffe eseguite con modalità analoghe ai danni di anziani e persone fragili.(l.on)