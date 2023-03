Casse vuote alla Provincia di Oristano? “Il commissario si dimetta, per protesta”

Oristano

Emanuele Cera (FI) replica alla segretaria del PD, Maria Obinu

“Un partito che si chiama democratico non dovrebbe invocare il reato di lesa maestà per difendere i propri esponenti”. Il consigliere regionale Emanuele Cera (FI) replica alle dichiarazioni della segretaria provinciale del PD, Maria Obinu, a proposito delle responsabilità della Provincia sulle disastrose condizioni delle strade di cui dovrebbe occuparsi nell’Oristanese.

“Se le cose stanno come afferma, ovvero se è una questione di personale, risorse, riordino delle Province, se la colpa è dei consiglieri regionali, cosa ci sarebbe di più forte di un clamoroso atto di denuncia politica come le dimissioni del commissario? Invece quest’ultimo, di provata fede democratica, resta incollato alla poltrona che gli fu attribuita dal presidente Pigliaru”.

”Erano i tempi in cui Renzi (Pd) voleva abolire le Province senza che risultasse alcuna voce di dissenso da parte del partito a livello locale”, scrive il consigliere di Forza Italia. “Così come le bocche rimasero cucite dinanzi a i tagli e all’accordo ‘patacca’ tra l’allora presidente del Consiglio e il governo regionale del presidente Pigliaru, che rinunciando ai ricorsi alla Corte costituzionale sulla vertenza entrate, che conteneva anche interventi finanziari in favore delle Province, fece perdere ben 4 miliardi alla Sardegna”.