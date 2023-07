Cassa vuotata in farmacia e incursione fallita in un bar: tre denunciati

Guspini

I carabinieri li avevano fermati in auto dopo le segnalazioni di alcuni testimoni

Una coppia di Cagliari e un giovani di Selargius, di 27, 24 e 26 anni, sono stati denunciati ieri alla Procura della Repubblica di Cagliari dai carabinieri di Villacidro, con le accuse di furto è tentato furto aggravato.

I tre – tutti con diversi precedenti – sono accusati per due episodi avvenuti nella notte del 10 giugno a Guspini: un furto ai danni della farmacia Lixi, in via Mazzini, e un tentato furto al bar Podda, in via Roma.

Quella notte una pattuglia di Villacidro era intervenuta dopo la segnalazione di un cittadino, che aveva visto qualcuno che si introducevano nella farmacia. Un altro testimone aveva raccontato che tre persone avevano cercato di entrare nel bar Podda, ma erano scappati dopo aver danneggiato il vetro della porta.

Poco dopo i carabinieri avevano intercettato, tra via Roma e via Matteotti, i tre giovani a bordo di una Fiat 500 e li avevano portati in caserma per accertamenti.

Una perquisizione aveva permesso di trovare nella borsa della ragazza numerose monete e un bussolotto di cartone ancora sigillato, con 25 monete da un euro. All’interno dell’auto erano stati trovati denaro, un cappello nero e una felpa blu con cappuccio.

Il giorno dopo si è accertato che dalla farmacia i ladri avevano portato via circa 300 euro tra banconote e monete. Altre testimonianze e le immagini registrate dai vari impianti di videosorveglianza presenti nella zona hanno poi confermato i sospetti nei confronti dei tre giovani in trasferta.

