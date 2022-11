Case campidanesi e piazze in vetrina a Capoterra - Sardegna

Case campidanesi di Capoterra pronte ad aprire i portoni: in programma sabato 12 e domenica 13 novembre Lollas e Pratzas Antigas.

Le abitazioni in terra cruda della tradizione saranno l'attrazione principale. Tirate a lucido anche le antiche piazze, storici luoghi di incontro della comunità. Ma il programma prevede anche esposizione e valorizzazione di prodotti enogastronomici e artigianali, sfilate di buoi e cavalli, musica e cinema.

"Abbiamo lavorato veramente tanto affinché il programma fosse ricco di eventi - commenta l'assessore comunale allo Spettacolo, al Turismo e allo Sport Giovanni Montis -. Sono previste visite guidate, mostre, film, degustazioni, esposizione hobbisti, prodotti artigianali del territorio, sfilate delle varie associazioni folkloristiche, con buoi e cavalli, esposizioni di vini".

Nel calendario la presentazione del film "Fragheterra", alla presenza della regista Katia Corda e degli attori, e i concerti con Claudia Aru e Maria Giovanna Cherchi. All'interno di ciascuna casa sono previste diverse attività. Sa domu de Giuseppi Mesi, Sa domu de Anselmu Baire, Sa domu de Carau, Sa domu de is Pianus, Su Furriadroxiu de Tziu Aieddu, Sa domu de Pepi Pinna ospiteranno visite guidate, mostre d'arte, antichi giochi per bambini, degustazioni, accompagnati da canti e musiche tradizionali.

Iniziative sono in programma anche nella strada principale, 'sa Ia Manna', e nelle piazze, tra esposizioni di hobbisti, dimostrazioni e prodotti artigianali del territorio. È inoltre in programma una sfilata che andrà a toccare le varie corti: ci saranno i gioghi di buoi con il carro agricolo, il cavallo con la dottorina, le maschere sarde "mustajones e orku foresu", i suonatori di launeddas, i Tenores Montalbu di Siniscola, il gruppo folk Sa Scabitzada.

La manifestazione è organizzata dal comune di Capoterra, in collaborazione con l'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, con il contributo della Regione e della Fondazione di Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna