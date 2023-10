Case agricole trasformate in villette a Uta, nessun abuso: assolte 100 persone

Nessun abuso. Tutti assolti i 97 proprietari accusati nell’ambito del processo della “lottizzazione di Uta”, per 4 è scattata la prescrizione, mentre uno è morto prima della sentenza. L’inchiesta parte nel 2019. Secondo le accuse dei giudici le case agricole di “Tana de su Marginai”, “Mori Furonis”, “Fraga Morus” e “Perdixi” erano state trasformate abusivamente in villette. Ma non furono abusi: questa la sentenza dopo 2 anni di processo. Al momento del pronunciamento i tanti proprietari, (difesi da un collegio di avvocati tra i quali Salvatore Madau, Carlo Sotgiu, Dario Sarigu, Alessio De Gregoris e Marco Sannais, Carlo Amat, Massimo Ravenna e Giandomenico Sabiu) che temevano la confisca delle abitazioni, sono esplosi in un pianto liberatorio.