CAGLIARI. Casa vacanze a luci rosse con microcamere per spiare gli ospiti nella loro intimità, la polizia denuncia il gestore guardone “per interferenze illecite nella vita privata”. Si tratta un 53enne di Cagliari, gestore di una struttura del quartiere Castello, che spiava i suoi ospiti con una microcamera nascosta in una presa elettrica. L’imprenditore, che è proprietario di altre case vacanza nel capoluogo, registrava le immagini sul suo pc ma poteva anche vederle in diretta con un app installata sul suo smartphone. In un primo momento era stato comunicato che la struttura in questione era un Bed and Breakfast.

Gli uomini della sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile cagliaritana, coordinati dal dirigente capo Fabrizio Mustaro, sono intervenuti nella struttura ricettiva di Castello quando una giovane turista lituana, in città per tra-scorrere alcuni giorni di vacanza, si era accorta che nella sua camera c’era uno “strano” trasformatore collegato a una presa elettrica. Dopo aver fatto una rapida ricerca su Internet, la donna si è resa conto che si trattava di una microcamera spia. Molto spaventata per le immaginabili conseguenze, ha chiamato la polizia.

È scattata quindi la perquisizione della Mobile nella casa vacanza ed è stato trovato il trasformatore con la microcamera spia. In un pc a casa dell’uomo, la polizia ha rinvenuto video e foto di altre donne ospitate nella sua casa vacanza. Il computer e lo smar-tphone del 53enne sono stati sequestrati. L’uomo rischia una condanna sino a quattro anni di reclusione e la sospensione della licenza da parte del Comune.