Casa trovata e incubo finito per una coppia a Cagliari

Chiavi in mano dopo due giorni, la storia di una coppia alla ricerca disperata di un appartamento in affitto ha fatto il giro del web e, pressoché nell’immediato, contratto firmato e pace ritrovata. ( https://www.castedduonline.it/cagliari-cercano-disperatamente-un-alloggio-in-affittosiamo-disperati-aiutateci/ )

Reperire una casa in affitto non è una semplice missione al giorno d’oggi: per colpa di chi approfitta della situazione, vandalizzando e non pagando la parcella mensile, sono tantissimi i proprietari che rinunciano a concedere la seconda casa a chi, per svariati motivi, ha la necessità di vivere in affitto. Pochi i locali disponibili e, spesso, vengono proposti a prezzi esorbitanti.

La coppia che, in preda alla disperazione, si è rivolta a Casteddu Online, si sarebbe ritrovata in mezzo alla strada il 5 marzo se non fosse stato che, una famiglia dell’hinterland cagliaritano dopo aver letto l’appello, li avesse contattati. “Hanno raccontato delle precedenti esperienze negative con gli affittuari, per questo avevano deciso di lasciar vuota la casa piuttosto che renderla nuovamente disponibile. Per noi è stata la fine di un incubo”.

Leggi che, forse, poco tutelano chi affitta una casa, questo è il pensiero più ricorrente che mette in ginocchio un settore e non soddisfa le migliaia di richieste che, ogni giorno, si rincorrono anche sul web e che dimostrano che sull’argomento è necessaria una maggior attenzione.