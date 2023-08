Casa svaligiata alla consigliera mentre era in pizzeria con la famiglia

Macomer

Ingente il bottino dei ladri

Mentre con la famiglia si trovava in pizzeria i ladri svaligiavano la sua abitazione. Amara sorpresa la notte scorsa per la consigliera comunale di maggioranza di Macomer Rita Atzori.

I malviventi si sono portati via un prezioso bottino: oggetti antichi e di grande valore.

Quando insieme ai familiari è rientrata a casa, verso mezzanotte, la consigliera ha scoperto il furto.

I ladri, che evidentemente erano a conoscenza di molti dettagli, hanno agito indisturbati ed hanno svaligiato l’abitazione della donna, che si trova al primo piano della stazione ferroviaria dell’Arst.

Il bottino è ingente, gioielli, oggetti d’oro, pezzi pregiati di argento e porcellana.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Macomer.

La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini. Ha recuperato anche le immagini di alcune telecamere della video sorveglianza.

Domenica, 13 agosto 2023