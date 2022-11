Casa: prezzi delle abitazioni in crescita a Cagliari - Sardegna

A Cagliari prezzi delle abitazioni in crescita rispetto all'anno scorso: più 3,6% per il nuovo e più 2,9% per l'usato. E il capoluogo è, insieme a Catania, è la città con la maggiore percentuale di compravendite finanziate con un mutuo (84%). È quanto emerge dal terzo Osservatorio sul mercato immobiliare 2022 di Nomisma.

Considerando il mercato residenziale la domanda, e quindi il numero di scambi, è in tendenziale crescita (+8,3% su base annua). In aumento anche la quota di persone interessate all'acquisto come prima casa o come investimento. I tempi medi di vendita (4,5 mesi) e di locazione (2,3 mesi) si stanno riducendo. A differenza del comparto residenziale, uffici e negozi osservano segnali meno ottimistici.

I tempi medi di vendita e di locazione tendono a contrarsi, ma rimangono i più alti tra le città campione (9 mesi per la vendita e 5,5/6 mesi per la locazione). Le compravendite risultano in decisa diminuzione nel settore direzionale. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate registra, tra il primo semestre dell'anno in corso e il primo semestre del 2021, una flessione oltre il 10%.



Fonte: Ansa Sardegna