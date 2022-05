Casa Ofelia di Sestu realizzata con 22 mila mattoni Lego - Sardegna

(ANSA) - SESTU, 03 MAG - Tre mesi di lavoro e circa 22 mila mattoncini Lego di circa 90 tipologie differenti. E' quanto servito da Maurizio Lampis responsabile del Museo del Mattoncino "Karalisbrick" di Sestu per realizzare il progetto di "Casa Ofelia", commissionato dal Comune e presentato in una delle scuole della cittadina. L'antica casa patronale di Sestu, acquistata dall'amministrazione per salvarla dalla demolizione e poi completamente restaurata, è diventata un polo culturale per numerose manifestazioni organizzate dalla Pro Loco e dalle tante associazioni sestesi.

"Ora una copia di quell'edificio storico - come spiega Lampis - è stata consegnata al Comune. Il modellino in scala è lungo un metro e 25 centimetri per un metro e alto 24 centimetri".

La Casa Ofelia, che prende il nome da tzia Ofelia Marras, la proprietaria dell'edificio di via Parrocchia a Sestu trasformato in casa-cultura, si aggiunge alle repliche in scala della Basilica di Bonaria, Saccargia, Cala Goloritzè e tanto altro presente nel museo. (ANSA).



