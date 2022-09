Casa: in Sardegna 83% richieste mutuo per prima abitazione - Sardegna

L'acquisto della prima casa è la motivazione principale che spinge i sardi ad accendere un mutuo con l'82,3% totale delle richieste. Lo dice uno studio di Kìron Partner, Gruppo Tecnocasa. Chi opta per la sostituzione o la surroga rappresenta il 7%. Le operazioni di consolidamento dei debiti costituiscono lo 0,7%. Chi invece fa ricorso al finanziamento per ottenere maggiore liquidità, per motivazioni diverse da quelle dell'acquisto dell'abitazione a fronte di garanzie patrimoniali, rappresenta il 5,9% del totale.

E' invece pari all'1,5% la percentuale di coloro che accendono un mutuo per costruire o ristrutturare la propria abitazione. Il 2,6% sceglie poi il mutuo come finanziamento per l'acquisto della seconda casa. Rispetto al periodo precedente si registra una crescita per l'acquisto della prima casa dello 0,4%, acquisto della seconda casa dello 0,7%, liquidità dell'1,0% e un calo per consolidamento dell'1,0%, sostituzione e surroga dell'1,3%. Pressoché invariate le altre finalità.

Nell'Isola inoltre il 96,7% dei mutuatari ha optato per un prodotto a tasso fisso. La durata media è pari a 25,5 anni, pari al valore dell'anno precedente. Nel 2021, infine, l'importo medio di mutuo erogato ai sardi è risultato pari a circa 113.400 euro, mentre nell'anno precedente ammontava a 115.300 euro.





Fonte: Ansa Sardegna