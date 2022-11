Casa in fiamme a Oristano, i pompieri domano il rogo e salvano due cani

Paura nella notte ad Oristano per un incendio scoppiato all’interno di una casa, quasi sicuramente per colpa di un guasto all’impianto interno di riscaldamento. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115 hanno spento il rogo nel seminterrato e salvato due cani che erano rimasti intrappolati. Il padrone della casa era già riuscito a fuggire all’esterno, mettendosi in salvo.