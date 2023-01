Casa Cultura a Neoneli aperta tutti i giorni: presto un punto informazioni, corsi e incontri

Neoneli A breve sarà inaugurato l’archivio storico a Casa Comunità, in un edificio del 1800 Si apre con una bella novità l’anno nuovo a Neoneli. Casa Cultura, inaugurata lo scorso agosto, aprirà tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con due sole chiusure il giovedì e il sabato pomeriggio. L’Unione dei Comuni del Barigadu ha esteso l’incarico alla cooperativa La lettura, che gestisce il servizio. Le spese aggiuntive, pari a circa 20 mila euro, saranno a carico del Comune di Neoneli. In questi giorni, inoltre, sarà definita la gara per l’affidamento del servizio di coordinatore del centro culturale. “Casa Cultura è diventata a tutti gli effetti ciò che per molto tempo abbiamo sognato: un presidio culturale, sociale, ricreativo a servizio della comunità neonelese tutti i giorni. E speriamo che possa diventarlo presto per le comunità di tutto il territorio”, sottolinea il sindaco Salvatore Cau. “Già a fine 2022 abbiamo fatto diverse attività, ma ora siamo pronti per partire con la programmazione vera e propria: un punto informazioni per turisti e cittadini, corsi di informatica e sulla storia della Sardegna, seminari sull’invecchiamento attivo, incontri con psicologi, supporto ai bambini che devono fare i compiti, presentazioni letterarie, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, reading. Vogliamo che diventi un punto di incontro, laico e trasversale, dove qualsiasi cittadino possa recarsi per rilassarsi, studiare, lavorare, far giocare i propri figli”.

Salvatore Cau

La struttura è composta da reception, due spazi dedicati ai bambini (uno da 0 a 6 anni e uno da 6 a 12 anni ), biblioteca, sala convegni, sala lettura-relax, sala per il co-working e un cortile attrezzato. Casa Cultura fa parte di un progetto più ampio denominato CCN di cui fanno parte anche Casa Comunità Neoneli – un edificio del 1800 dove a breve verrà inaugurato l’archivio storico – e Casa Cherchi Neoneli, un’antica casa padronale dove sono in corso di ultimazione i lavori di Iscol@ per la realizzazione dei laboratori per le scuole.

L'edificio che ospita Casa Cultura a Neoneli

Lo spazio all'aperto

Martedì, 10 gennaio 2023

Fonte: Link Oristano