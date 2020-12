Casa aragonese a Fordongianus, quasi ultimati i lavori di restauro

Sono in via di ultimazione i lavori alla Casa aragonese di Fordongianus. Mancano soltanto poche rifiniture alla conclusione del restauro partito lo scorso agosto. Sono stati messi in sicurezza le travi e il soffitto del loggiato e si è intervenuti sulla copertura dell’intero edificio.

I lavori, costati circa 56mila euro, sono stati finanziati interamente dal Comune.

La Casa aragonese fu edificata tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo. Il Comune di Fordongianus ne aveva acquisito una parte alla fine degli anni Settanta, ma l’ultima parte dell’edificio è diventata di proprietà comunale soltanto una decina di anni fa.

La gestione della Casa aragonese è affidata alla Cooperativa Forum Traiani. Fino al 15 gennaio 2021 non sarà però visitabile per via delle restrizioni imposte dal nuovo Dpcm pubblicato nei giorni scorsi.

Sabato, 5 dicembre 2020

