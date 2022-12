A Baradili ci sono anche gli addobbi, tutti all’insegna del green. Spiega la sindaca di Baradili Maria Anna Camedda: “Stavolta abbiamo deciso, in virtù della crisi energetica che ci sta investendo, di non ricorrere a luminarie e decorazioni tradizionali, ma di realizzarle tutti insieme con un’ottica ecologista”.

E la cartolina non poteva non ritrarre il particolare presepe diffuso, con statue quasi a grandezza naturale, scene tipiche della natività, allestite negli spazi pubblici, opera dell’artista Federico Coni, in arte Maestrodascia: pastori, pecore, galline e naturalmente la stalla con i tre protagonisti del presepe, Maria Giuseppe e il piccolo Gesù. C’è anche Pinocchio, ormai simbolo del paese di Baradili e dello stesso artista, celebre per le sue mostre ambientate nel mondo creato da Collodi e ospitate spesso dalla stessa Baradili.

Una delle decorazioni create nei laboratori della comunità

La statua in legno di Pinocchio. Foto di Federico Coni

Fonte: Link Oristano

