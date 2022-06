Cartabia, giustizia riparativa importante per vita comunità - Sardegna

"Non mi era mai capitata un'accoglienza così. Questa è la forza dell'importanza della Giustizia riparativa sulla vita delle comunità e delle persone".

Lo ha detto a Sassari la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, intervenendo all'11/a edizione della conferenza europea sulla Giustizia riparativa. È il primo appuntamento di un tour di due giorni in Sardegna per la ministra, che più tardi visiterà il carcere sassarese di Bancali e domani l'istituto penitenziario di Cagliari, a Uta. Ad accogliere la guardasigilli, oltre all'assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, il sindaco della città Nanni Campus e il rettore dell'Ateneo Gavino Mariotti, balli e canti sardi con il gruppo folk di Orgosolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna