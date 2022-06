(ANSA) - SASSARI, 23 GIU - "In questa era di rabbia, paura, risentimento, odio e guerra, la pratica della giustizia riparativa può dare un contributo essenziale nel rispondere ai bisogni più urgenti del nostro tempo". Ne è sicura la ministra della Giustizia Marta Cartabia, intervenuta a Sassari all'l'11/a conferenza europea sulla Giustizia riparativa.

"Sul lungo periodo, la diffusione della giustizia riparativa promette di trasformare, passo dopo passo, la qualità dell'orizzonte delle nostre relazioni, con lo scopo di prevenire l'esplosione di dissidi irreparabili, che apre ferite che non possono essere sanate", ha sottolineato. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

