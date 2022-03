Carta ancora alla guida della Cisl sarda. L’oristanese Federica Tilocca confermata nella segreteria regionale

Arborea Nel consiglio anche Perdisci, Aroffu, Sale, Pische, Boi, Usai, Olia e Casu Gavino Carta, 56 anni, sassarese, è stato confermato segretario generale della Cisl Sardegna. Per lui si tratta del secondo mandato, della durata di quattro anni. Carta è stato eletto dal Consiglio generale convocato ad Arborea, all’Horse Country Resort. Saranno nella Segreteria regionale anche Federica Tilocca, anche lei confermata, di Oristano, proveniente dalla Filca Cisl, e Davide Paderi, cagliaritano, segretario per tre mandati della Cisl Funzione pubblica sarda. Nel Consiglio generale della Cisl Sardegna sono stati eletti gli oristanesi Alessandro Perdisci, Elena Aroffu, Pietro Sale, Giovanni Pische, Marco Boi, Salvatore Usai, Giancarlo Olia e Carla Casu. Lavoro e coesione sociale. “L’impegno per i prossimi quattro anni sarà soprattutto per il lavoro e la coesione sociale”, ha detto dopo la rielezione il segretario Gavino Carta. “A partire dal promuovere un grande Piano per il lavoro in Sardegna, che riguardi la formazione, le politiche attive e un grande sforzo per l’inclusione sociale per i più deboli, soprattutto per affrontare le questioni cruciali della povertà e dello spopolamento. Un’inclusione rivolta in primo luogo al mondo femminile e sui temi del lavoro. Poi ci sono i giovani, che devono poter rimanere in quest’isola e non andare via dopo l’investimento nel loro corso di studi”.

Gavino Carta

Presenza nel territorio. “Occorre anche una grande e forte sinergia dell’organizzazione per essere più rappresentativa e presente nel territorio, con i suoi servizi e le sue tutele, quindi anche come presidio e riferimento per i cittadini e per tutti coloro che hanno bisogno di noi. Questi”, ha proseguito Carta, “sono alcuni dei temi che nei prossimi quattro anni cercheremo di portare avanti, anche rinnovando i nostri quadri, facendo un percorso di formazione importante e promuovendo di più e meglio i nostri servizi. Lo vogliamo nell’intento di contribuire al bene comune, facendo da parte nostra quanto è possibile per partecipare anche alla vita delle istituzioni. Intervenendo anche nella programmazione dello sviluppo, con le specifiche cabine di regia che la Regione vorrà promuovere come noi abbiamo richiesto. Pensiamo a questa prospettiva per intervenire positivamente con le nostre proposte in una governance partecipata della Regione e dello sviluppo in Sardegna”.

Alessandro Perdisci

La giornata ad Arborea. Quella che si è chiusa è la seconda giornata di lavori del XIII Congresso regionale del sindacato Cisl. “Governare il presente e progettare il futuro”, è stato mlo slogan dell’assise congressuale. Il segretario Carta ha aperto ieri i lavori congressuali tracciando il bilancio svolto dalla segreteria nel corso del suo mandato. Nei giorni scorsi la Cisl aveva chiesto alla Regione una cabina di regia per governare il presente e progettare il futuro, una sfida che ha rilanciato lo stesso Carta e che lo stesso presidente della Regione Christian Solinas, presente all’assise congressuale, ha accolto. Il governatore ha promesso al più presto l’invito a sedersi subito intorno a un tavolo per indicare la via che metta al centro gli interessi della Sardegna. L’intervento di Sbarra. Stamane i lavori del Congresso della Cisl si sono aperti con l’intervento del segretario nazionale Luigi Sbarra. “La stretta di mano che c’è stata ieri, durante la prima giornata del congresso della Cisl Sardegna tra il presidente della Regione, Christian Solinas e il segretario regionale del sindacato, Gavino Carta, è un buon auspicio”, ha detto Sbarra. “La Cisl sarda da lungo tempo sta sollecitando la Regione e gli altri interlocutori, pubblici e privati, a misurarsi sul terreno della programmazione, della progettualità, per costruire le condizioni di un nuovo e moderno patto sociale per l’isola”. Per il numero uno della Cisl, in cima alle priorità, ci sono gli investimenti per le infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali, aeroportuali, sull’intermodalità e la messa in sicurezza del nostro territorio. “Dobbiamo investire sulle reti digitali”, ha proseguito Sbarra, “dobbiamo avere una nuova visione di politica industriale ed energetica, dobbiamo riformare il sistema sanitario, sbloccare le assunzioni nella pubblica amministrazione e nella scuola e poi dare un grande segnale sulle politiche sociali di inclusione, mettendo il tema del lavoro in cima alle priorità da affrontare e risolvere. Abbiamo apprezzato le aperture del presidente della Regione, però lo misuriamo sui fatti e sui contenuti”.

Il segretario nazionale della Cisl ha inoltre parlato del Pnrr. “È una straordinaria opportunità, irripetibile”, ha evidenziato, “finalmente l’Europa si lascia alle spalle l’odiosa teoria del rigore finanziario e le politiche di austerity e si presenta con il vero volto della solidarietà. Questo cambio di passo dell’Europa è un qualcosa che noi dobbiamo saper apprezzare. L’Europa della solidarietà contro il Covid, l’Europa politica contro la guerra in Ucraina. Abbiamo risorse importanti da impegnare, non solo quelle del Recovery, ma penso anche alla nuova stagione di riprogrammazione dei fondi comunitari, del nuovo settennio 2021- 2027, del Fondo Sviluppo e Coesione”. Il segretario nazionale ha quindi messo in evidenza che ci sono le risorse anche per la Sardegna. “Penso che tutto mancherà nei prossimi anni”, ha detto ancora Sbarra, “tranne le risorse. Bisogna decidere come impegnarle, come spenderle fino all’ultimo centesimo ed è la ragione per la quale la Cisl nazionale e la Cisl sarda mettono come priorità il tema della partecipazione, della condivisione, della concertazione nelle scelte che segneranno il presente e il futuro di questa Regione”.

L'intervento di Sbarra si concluso con il tema attualissimo dell'energia. "Penso che nella transizione energetica il carbone non sia il futuro. Noi dobbiamo puntare molto sulle nuove tecnologie", ha concluso il segretario nazionale, "sui combustibili verdi. Si deve fare una scelta ancora più forte sul gas, per alzarne la produzione e puntare decisamente sulle fonti rinnovabili. Anche da questo punto di vista, insieme all'impegno nazionale, serve un tavolo di confronto tra la Regione Sardegna e le parti sociali. Bisogna valorizzare al massimo tutte le potenzialità che ha questa Regione e soprattutto bisogna accompagnare questi percorsi attraverso un grande patto sociale tra Regione, parti sociali, associazioni datoriali, sistema universitario e organizzazioni sindacali: abbiamo straordinarie opportunità e risorse che stanno arrivando dall'Unione Europea che noi dobbiamo trasformare insieme in dinamiche di crescita e di sviluppo, mettendo in cima il tema del lavoro, la sua qualità, la sua dignità e la sicurezza proprio nei luoghi di lavoro". Mercoledì, 9 marzo 2022

