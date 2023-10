Carro attrezzi implacabile a Quartu, controlli a sorpresa contro i furbetti del parcheggio selvaggio

Il Comune di Quartu va avanti nella lotta ai furbetti della sosta selvaggia e, anche per ottobre, conferma dieci giornate di controlli serrati, a sorpresa, del carro attrezzi, che girerà dal centro al litorale. Negli ultimi mesi le multe staccate hanno avuto un’impennata, soprattutto nei mesi canonici dell’estate: da giugno a settembre i controlli sono stati estesi sino alla zona di Mari Pintau, nel litorale quartese, e sono stati numerosi i furbetti beccati con le ruote in aree vietate o non adibite a parcheggio. Via ai nuovi controlli da domani, poi mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19, martedì 24, giovedì 26, venerdì 27 e martedì 31 ottobre. Ogni giorno le verifiche dureranno almeno due ore e le strade interessate cambieranno di continuo.