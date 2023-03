Carovana della prevenzione a Marrubiu, visite ed esami gratuiti per le donne in difficoltà

Potranno sottoporsi agli esami – effettuati con la collaborazione dei professionisti dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari con Komen Italia e il supporto di Procter & Gamble – le donne svantaggiate e quelle non inserite per età nei programmi di prevenzione della Regione Sardegna. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 347.4785726 e 329.0234947.

Visite ed esami diagnostici gratuiti d’eccellenza per consentire alle donne in difficoltà economiche di non sacrificare la propria salute: questa la missione della “Carovana della prevenzione” di Komen Italia, che domenica farà tappa a Marrubiu, in piazza Amsicora (via Piave).

L’iniziativa “Carovana della prevenzione” è sostenuta dall’impegno della P&G Italia, che da tre anni ha abbracciato il programma della Komen Italia. Partirà proprio dalla Sardegna il lungo percorso delle unità mobili: prima di Marrubiu sarà infatti la volta di Carloforte, dove la sosta è prevista per domani – 4 marzo – in piazza Repubblica, sempre dalle 9,30 alle 16,30. Previste altre nove tappe in sette regioni italiane del centro-sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia.

“È con molta gioia che arriviamo in Sardegna, una regione a noi cara che spesso ci ospita per realizzare la nostra missione”, ha detto il professor Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia e direttore del Centro di Senologia della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli. “Per questo ringraziamo Procter & Gamble, che ci ha affiancato in questi ultimi anni e ha rinnovato per tutto il 2023 il suo sostegno a questo importante progetto per la salute femminile. La prevenzione, infatti, è un’arma formidabile, ma la pandemia ha avuto importanti ripercussioni anche in campo oncologico, causando forti ritardi che, solo tramite una grande unione di forze, potremo recuperare”.

La Carovana della prevenzione non provvede solo gli screening gratuiti, assolutamente essenziali, ma lavora per diffondere la cultura della prevenzione, facendo informazione e stimolando le donne ad avere cura della propria salute.