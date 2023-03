"Caro Truzzu, pensi ai quartieri abbandonati e non ai mezzi pubblici: vogliamo un sindaco, non un tutore"

Un sindaco, non un tutore.

Leggo il manuale dei suggerimenti del sindaco per compensare i disagi della viabilita’ rivenienti dalla mole dei lavori in corso in tutta la città , praticamente un cantiere aperto in ogni dove . Non commento la validità o meno dei progetti faraonici in corso , in gran parte avviati un anno prima delle prossime elezioni comunali ed anche regionali , forse sarà una mera coincidenza.

Tra i tanti, mi limito a far rilevare al Sig Sindaco che lo scrivente insieme a gran parte dei cittadini , non hanno necessita’ di esortazione alcuna all’utilizzo dei mezzi pubblici , peraltro non certo volanti , ma libero di scegliere come spostarmi .

Questo è un esempio concreto e piuttosto significativo della “scuola di pensiero “ grossolana e paternalistica di alcuni politici non particolarmente illuminati .

Egr dott Truzzu , pensi a fare il Sindaco , magari con maggiore sensibilità nei confronti delle reali esigenze dei cittadini e sui quartieri storici e periferie in totale stato di abbandono, oltre ai poveri clochard, ai paninari e tanti altri nelle stesse condizioni.

Antonio Laconi