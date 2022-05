Oristano

Il deputato Cadeddu: “Da anni lavoriamo al rilancio del settore”

Dal Governo arrivano 10 milioni di euro per la ceramica artistica e tradizionale e per il vetro artistico di Murano. La metà dei fondi servirà a finanziare i contributi per far fronte all’aumento dei costi dell’energia. “Sono stati appena emanati dal Ministro dello Sviluppo economico i decreti che rendono operative le misure contenute nell’ultima legge di bilancio, che mirano a sostenere le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano”, ha annunciatoo il deputato del Movimento 5 Stelle Luciano Cadeddu. “I due decreti disciplinano le modalità di presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto, destinati sia a ridurre i costi delle bollette di gas e dell’energia elettrica per l’anno 2022 di ambedue i settori, sia alla realizzazione di progetti per la valorizzazione dell’attività della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità”.

“Da anni lavoriamo per il rilancio del settore della ceramica in Sardegna”, continua il deputato, componente dell’Intergruppo parlamentare Per le Città della ceramica artistica e tradizionale. “Abbiamo numerose aziende del settore e ben due città della ceramica, Oristano e Assemini: vedere finalmente concretizzata una nostra norma così importante ci dà grande soddisfazione”.

“Uno dei decreti”, puntualizza Cadeddu, “stabilisce che entro il 15 settembre 2022 le imprese del settore della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico potranno fare domanda per richiedere contributi a fondo perduto dedicati al pagamento di una parte rilevante delle bollette di gas e dell’energia elettrica di quest’anno. Per la misura, importantissima in questo momento di grave crisi energetica, è stato istituito un fondo presso il Mise con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro”.