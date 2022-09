Caro energia: "aumentare Fondo unico enti locali del 25%" - Sardegna

(ANSA) - SANT'ANTIOCO, 30 SET - "Per limitare i danni dei continui rincari dell'energia, l'unica soluzione è aumentare il Fondo Unico degli enti locali del 25%". Lo afferma il sindaco del Comune di Sant'Antioco Ignazio Locci, preoccupato dalle ultime notizie sui prossimi e ulteriori rincari del prezzo dell'energia. "Sta diventando insostenibile - prosegue il sindaco - per i Comuni i costi sono cresciuti in maniera esponenziale e si rischia di dover tagliare i servizi. Il 'caro energia' sta diventando un dramma socio-economico a cui occorre porre un argine nel più breve tempo possibile, se non vogliamo assistere inermi al tracollo del nostro tessuto economico".

"Non vorremmo essere costretti ad applicare misure urgenti volte al risparmio dell'energia mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini - conclude Locci - Rischiamo di dover operare tagli a mense e trasporti dedicati alla scuola, impianti sportivi, servizi ai disabili e agli anziani. O addirittura all'illuminazione pubblica. La soluzione, attualmente, è aumentare il Fondo unico degli enti locali del 25%". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna