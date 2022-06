Economia

Bisogna prevenire lo sciopero: il consigliere Emanuele Cera sollecita la Regione

A distanza di qualche mese si ripresenta nuovamente il grosso problema del caro carburanti. Non è bastata la proroga fino all’8 luglio del taglio delle accise sui carburanti: il prezzo alla pompa, sia del diesel che della benzina, ora vola ad oltre 2 euro al litro. Una situazione diventata ormai insostenibile e che vede il profilarsi all’orizzonte di una nuova manifestazione da parte degli autotrasportatori, che proprio in questi giorni hanno dichiarato lo stato di agitazione e sono pronti a scioperare di nuovo.

È necessario un immediato intervento per scongiurare questo sciopero che danneggerebbe gravemente i diversi settori produttivi della Sardegna, in particolar modo quello agroalimentare isolano, oltre che il ripetersi di quanto già accaduto a marzo. Lo dice il consigliere regionale Emanuele Cera in una nota inviata al presidente della Regione Christian Solinas, all’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, all’assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino e al presidente della commissione Attività produttive, Piero Maieli.

“L’aumento generalizzato dei prezzi al consumo ha innescato una preoccupante spirale inflativa per le famiglie e le imprese”, ricorda Cera nel documento, “con una drastica riduzione del potere di acquisto dei consumatori ed un’impennata dei costi di produzione per le attività produttive. E come se non bastasse, appunto, dietro l’angolo c’è anche il pericolo di una nuova e legittima protesta degli autotrasportatori, messi duramente e nuovamente alla prova”.

“Nei confronti dagli autotrasportatori”, scrive Emanuele Cera, “la politica, oltre che ad esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla categoria, occorre che associ una concreta azione di mediazione per scongiurare il riproporsi del blocco che, come noto, venne fatto solamente nella nostra regione, con conseguenti gravi danni esclusivamente ai diversi settori produttivi della Sardegna e in particolar modo al settore agroalimentare isolano”.