(ANSA) - CAGLIARI, 09 SET - Una seduta straordinaria del Consiglio regionale la prossima settimana con il caro bollette unico punto all'ordine del giorno. La richiesta di convocazione dell'Assemblea nel pieno della campagna elettorale arriva da Antonio Piu, consigliere dei Progressisti. "Il voto è importante - spiega in una nota - ma nel frattempo non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia, non possiamo rinviare ogni discussione a dopo il 25 settembre, ricevo ogni giorno chiamate e messaggi di imprenditori che rischiano di dover chiudere le attività e mandare a casa i dipendenti".

L'Aula, dal punto di vista dell'esponente dell'opposizione, dovrà "trovare le migliori e più celeri soluzioni per intervenire a sostegno di privati e imprese sull'orlo del tracollo". Il progressista pone l'accento su alcuni esempi concreti: a Sassari, dove una realtà consolidata come le Piscine di Lu Fangazzu è passata da una bolletta del luglio 2021 pari a 8 mila euro a quella dello stesso mese dell'anno in corso di 21 mila euro, con un rincaro di quasi il triplo (oltre il 260%).

Nella medesima situazione anche le Piscine di Latte Dolce che offrono un servizio sociale, oltre che sportivo, insostituibile in un quartiere periferico con pochi presidi. "Se dovessimo girarci dall'altra parte - spiega il consigliere di minoranza - perderemmo centinaia di posti di lavoro e la possibilità per molti giovani e non, normodotati e persone con disabilità, di praticare gli sport acquatici con conseguenze non di poco conto, sia di salute che sociali".

"Ci sono inoltre tanti piccoli imprenditori - aggiunge Piu - per esempio del settore commercio e della ristorazione, che stanno per cedere di fronte a bollette che sono triplicate rispetto ad un anno fa". (ANSA).



