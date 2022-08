Oristano

Costi troppo alti, cure a rischio: Paolo Palumbo ha inciso un brano per sostenere le spese

Ha scelto le telecamere del Tg di Canale 5 e le pagine del Corriere della Sera per lanciare il suo appello: anche lo chef oristanese Paolo Palumbo, il più giovane malato Sla d’Italia, deve far fronte al caro bolletta. Gli aumenti del costo dell’energia, per lui, costretto a vivere attaccato ai macchinari, rischiano di comprometterne le cure. Palumbo chiede di essere aiutato.

Per il suo venticinquesimo compleanno, nei giorni scorsi, ha inciso una canzone. Intende autofinanziarsi. La canzone si intitola Ci Sono, ed è nata dalla collaborazione con lo strumentista campano Antonio Conte. Il brano verrà spedito a chiunque lo voglia ascoltare, con un versamento di 23,79 euro. Dai suoi canali social Paolo Palumbo spiega come fare: basterà scrivere un messaggio su WhatsApp al numero 350 0539511 e verrà presentato dettagliatamente il progetto, che si potrà scegliere di sostenere.

“Lotto per vivere”, spiega Paolo Palumbo. “Per continuare a vivere devo restare attaccato h24 ai macchinari. Io non voglio arrendermi, non voglio morire, anzi, combatto, ma ogni giorno è più difficile tra le bollette che sono sempre più care e proibitive, farmaci e presidi fondamentali per la mia vita, è sempre più difficile”.

“È una follia soprattutto per chi vive con la pensione di invalidità come me”, precisa il giovane. E a mostrare i conti dalle pagine del Corriere è il padre Marco Palumbo: 800 euro, più i 500 euro di accompagnamento. Troppo pochi per far fronte a bollette che superano i 2mila euro. Ma a quella energia Paolo Palumbo non può rinunciare: serve ad alimentare il respiratore, l’aspiratore, il computer e la pompa per l’alimentazione: tutti macchinari che gli permettono di vivere.

Non è la prima volta che il giovane chef oristanese incide un brano musicale: nel 2020 era salito sul palco del Festival di San Remo per presentare “Io sono Paolo”. Con lui il musicista di Cabras Andrea Cutri e il rapper Cristian Pintus, in arte Kumalibre.

