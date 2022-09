Cagliari

L’Anbi chiede l’intervento della Regione. Si sono unite all’appello anche Coldiretti, Confagricoltura e Cia

Il pericolo è che si fermino le idrovore e che le campagne sarde rimangano senz’acqua. La denuncia arriva dall’Anbi regionale, l’associazione che riunisce i Consorzi di bonifica dell’isola. A mettere in crisi l’intero sistema sono il caro bollette e i ritardi nei pagamenti da parte della Regione.

La stessa Anbi – come riporta l’Ansa – ha lanciato un appello ai prefetti sardi. Lo ha fatto insieme alle organizzazioni di categoria, Coldiretti, Confagricoltura e Cia. Il malcontento potrebbe inoltre sfociare in clamorose manifestazioni di protesta.

“Si è arrivati a un punto di non ritorno”, spiega all’Ansa il presidente dell’Anbi Sardegna Gavino Zirattu, “occorre scongiurare un eventuale distacco delle utenze da parte dei gestori del servizio elettrico, che avrebbe terribili conseguenze non solo sul mondo agricolo, ma anche per tutta la società civile, perché verrebbero a fermarsi le idrovore. Subito è necessario un intervento, così come prevede la legge, dopodiché occorre sedersi intorno a un tavolo per un progetto di efficientamento energetico”.

A chiedere risposte urgenti sono anche le associazioni di categoria. “I Consorzi sono con l’acqua alla gola”, ha detto il direttore di Confagricoltura Marcello Onorato, evidenziando le criticità legate ai tempi lunghi della burocrazia.

“La politica deve dare delle risposte”, ha aggiunto il presidente di Coldiretti Battista Cualbu, “deve prendere in mano la questione con la giusta serietà. La situazione è ormai insostenibile e non più rinviabile”. Un grande rischio, secondo il presidente della Cia Francesco Erbì è che le imprese siano messe fuori mercato. “Questo va scongiurato in modo assoluto”, ha puntualizzato Erbì, “i Consorzi devono avere autonomia per la gestione dell’acqua e la produzione di energia elettrica”.

