Volete risparmiare 600 euro all’anno utilizzando qualche piccola strategia salva portafogli anche in Sardegna? Leggete qua come fare, basta un po’ di impegno e potremo alleggerire il peso delle bollette che ci stanno stritolando e che in inverno saranno ancora più pesanti. Il piano è stato predisposto dal ministero della Transizione Economica insieme all’Enea, che calcolatrice alla mano ha fatto i conti per aiutare gli italiani a risparmiare.

Prima regola, ridurre di un grado e di un’ora al giorno e tagliare 15 giorni di accensione in tutto l’inverno permette di risparmiare 178,63 euro. E poi: doccia, riduzione da 7 a 5 minuti e di 3 gradi della temperatura 252,23 euro; abbassare il fuoco dopo l’ebollizione 12,46 euro; ridurre i lavaggi della lavatrice da uno al giorno a uno ogni 2 giorni 52,29 euro; ridurre lavaggi lavastoviglie da 2 a 1 al giorno 74,69 euro; staccare la spina della lavatrice non in funzione 1,58; spegnere il frigorifero durante le vacanze 3,42 euro; impostare il frigorifero a modalità basso consumo per 15 giorni durante le vacanze 2,05 euro; non lasciare tv, decoder e dvd in stand by 4,53 euro; ridurre il tempo di accensione del forno 13,78 euro; ridurre l’accensione delle lampadine del 13% (un ora al giorno per ogni singola lampadina) 11,72 euro.

A questo totale di oltre 600 euro si può poi aggiungere una cifra oltre i 430 euro se si decidesse di cambiare i vecchi apparecchi con quelli a maggior risparmio energetico.

L'articolo Caro bollette, ecco tutti i trucchi per risparmiare in Sardegna 600 euro all’anno proviene da Casteddu On line.