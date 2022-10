Caro bollette: consulenti lavoro, destabilizza l'economia - Sardegna

(ANSA) - ALGHERO, 24 OTT - Il problema del caro bollette che si riversa su famiglie e imprese sarde è stato al centro del XXII Congresso regionale dei Consulenti del lavoro della Sardegna, che si è svolto nell'ultimo fine settimana all'Hotel Catalunya di Alghero, con la partecipazione dell'assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda.

"Il problema del caro energia e delle bollette potrebbe destabilizzare il sistema economico sardo, considerando la posizione della nostra isola nel Mediterraneo. Dobbiamo cercare, con gli esponenti delle associazioni datoriali, le parti sociali e la politica, di capire se qualcosa può essere fatto a livello regionale per alleviare l'impatto su famiglie e imprese", ha detto Giuseppe Oggiano, presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia Sassari.

"Al momento in provincia non si sono registrati particolari episodi di proteste o manifestazioni su questo problema. Ciò non significa che il tema non sia costantemente all'attenzione delle istituzioni, anche per segnalare a livello centrale quelle che sono le esigenze territoriali, che vanno comunque affrontate con interventi del tipo legislativo, che senz'altro saranno all'attenzione del nuovo governo", ha precisato la prefetta di Sassari, Paola Dessì.

"Le difficoltà che il mondo delle imprese e il mondo del lavoro stanno incontrando per via della coda di pandemia e per la crisi bellica in Ucraina hanno effetti di varia natura, con un impatto forte sull'economia e sul nostro lavoro", ha aggiunto Francesco Duraccio, vice presidente nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. (ANSA).



