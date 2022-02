Otto miliardi come aiuto contro il caro bollette, ma solo per bassi redditi e imprese, l’impegno ad aumentare la produzione di gas nazionale e la semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti di energia rinnovabile. E poi aiuti all’industria automobilistica, con un fondo da un miliardo all’anno, e un contributo ulteriore di 400 milioni di euro per il 2002 in favore di Regioni e Province autonome per le spese straordinarie sostenute, dunque anche alla Sardegna. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario: 200 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Le decisioni arrivano dal consiglio del ministri, finito nel tardo pomeriggio e seguito come ormai prassi dalla conferenza stampa di Draghi, questa volta con i ministri del Bilancio Franco, della Transizione Ecologica Cingolani e dello Sviluppo Economico Giorgetti.

“Il governo vuole intervenire fin da ora per evitare che il rincaro dell’energia si traduca in un minor potere di acquisto delle famiglie e in una minore competitività delle imprese”, ha detto Draghi. “Ampliamo le misure sulle bollette e interveniamo in modo strutturale sulla produzione del gas italiano e per semplificare l’istallazione di impianti di energia rinnovabile. L’obiettivo è rilanciare una crescita equa e sostenibile e affrontare il mercato del lavoro”, combattendo la “precarietà”, ha sottolineato Draghi.

A preoccupare Draghi, però, c’è la situazione internazionale, in particolare la crisi in Ucraina: “Siamo ancora in un rallentamento della crescita in Europa, secondo le previsioni, riprenderà spedita dal secondo trimestre di questo anno, bisogna essere cauti perché i rischi geopolitici potranno incidere sulla crescita”.

