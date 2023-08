Caro benzina, obbligo del prezzo medio anche in Sardegna: nuovi cartelloni nei distributori

Scatta oggi, anche in Sardegna, l’obbligo di esposizione del cartello con il prezzo medio dei carburanti nei distributori di benzina. È la mossa del governo Meloni per tentare di frenare i rincari. La data era già stata stabilita nelle scorse settimane con vari decreti attuativi del ministero delle Imprese e del Made in Italy e diventa realtà nei giorni di una nuova impennata del costo alla pompa, soprattutto nelle autostrade, dove il prezzo è arrivato a 2,5 euro al litro.

Il prezzo medio sarà elaborato ogni mattina sulla base delle comunicazioni dei gestori e andrà esposto entro le 9:30.