Carni e pesci senza documenti sequestrati dai carabinieri in un ristorante

Cronaca Violate le norme sulla tracciabilità degli alimenti

Immagine d'archivio

Cagliari

I carabinieri del NAS ieri a Cagliari hanno sequestrato 130 chili di carni e pesci in un ristorante di viale Poetto, per un valore stimato di 5.000 euro: erano tutti prodotti dei quali non poteva essere ricostruita la provenienza.

Il nome del locale non è stato comunicato.

Oltre alla violazione delle norme sulla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, è stato contestato al rappresentante legale della società che gestisce il ristorante la mancata applicazione delle procedure previste dal manuale di autocontrollo HACCP.

Dopo l’ispezione igienico-sanitaria, gli accertamenti continuano per chiarire se gli alimenti sotto sequestro amministrativo possano essere consumati o se debbano essere distrutti.

Sabato, 1° luglio 2023

