Carnevale: il 16 febbraio torna Lu Carrasciali Timpiesu - Sardegna

È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio de Lu Carrasciali Timpiesu, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del carnevale in Sardegna. Il via alle sfilate dei gruppi e dei carri allegorici è previsto per il 16 febbraio, ma ci sarà un'anteprima con il raduno bandistico regionale e la gran parata della bande musicali, domenica 12 febbraio. Poi si entrrà nel vivo della manifestazione.

La sfilata di apertura sarà come da trasdizione il giovedì grasso, con l'ingresso in città di Sua Maestà Re Giorgio e lo show dei carri allegorici. La seconda sfilata, con il Sovrano e la sua promessa sposa, la popolana Mannena, si terrà domenica 19 febbraio dalle ore 15. La terza e ultima sfilata sarà martedì grasso, il 21, con il processo a Re Giorgio, la condanna al rogo e lo spettacolo pirotecnico. Le sfilate saranno trasmesse in diretta sui canali televisivi Teleregione live, Videolina, e sul web con Cabale48.it.

Nel frattempo, il Comune preosegue il suo impegno per la candidatura del Carrasciali Timpiesu a patrimonio culturale immateriale dell'Unesco. Nei giorni scorsi si è svolta a Roma una riunione all'Istituto centrale cui hanno partecipato, con Tempio Pausania, altre nove comunità che fanno parte della rete nata a sostegno della candidatura dei "Carnevali storici dei carri di cartapesta".

Fonte: Ansa Sardegna