Carnevale: a Sassari carri allegorici, musica e street food - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 06 FEB - Sassari si prepara a festeggiare il Carnevale con un cartellone di eventi che da sabato 11 a domenica 26 febbraio animeranno la città con spettacoli itineranti, carri allegorici, musica, danza e gastronomia. Si parte con l'evento Street Food in maschera in programma sabato 11 e domenica 12 in piazzale Segni. Una due giorni con stand dedicati alle produzioni artigianali e al cibo di strada, animazione per bambini, musica e intrattenimento.

Giovedì Grasso, 16 febbraio, dalle 9.30. il quartiere di Monte Rosello Alto si vestirà a festa con la sfilata di carri allegorici. Sabato 18 sarà una giornata ricca di appuntamenti, che avrà il suo clou nella sfilata dei carri che dalle 16 attraverserà il centro cittadino, partendo da piazza d'Italia fino ad arrivare in piazza Sant'Antonio. Seguendo il format del Weekend dei gusti, saranno disponibili carnet con 4 degustazioni da spendere nei circoli e nele botteghe del centro storico dove saranno serviti favata, frittelle e vino.

Il gionro di Martedì Grasso, il centro storico si trasformerà in un teatro a cielo aperto con effetti scenici, musica diffusa, giochi, degustazioni di frittelle. Gran finale dalle 20 alle 22 in piazza Tola con musica, animazione e le proposte enogastronomiche degli esercenti della piazza. Sabato 25, sempre in in piazza Tola, il Carnevalone Sassarese e domenica 26 chiusura con la pentolaccia al Cuore Immacolato. (ANSA).



