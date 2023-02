Carnevale: a Cagliari torna Sa Ratantira dopo stop per Covid - Sardegna

Dopo due anni di stop ritorna il Carnevale tradizionale cagliaritano. In strada e in piazza "Sa ratantira casteddaia", affiancata dalle altre due storiche associazioni "ACS Senza confini Rione Marina" e "Comitato quartiere Villaggio pescatori", con il sostegno del Comune.

Si comincia giovedì grasso con partenza alle 16.30 dalla piazza Indipendenza in Castello: la sfilata "Quartieri storici" attraverserà Villanova, Marina e Stampace.

Domenica 19, con partenza alle 17.30 dal corso Vittorio Emanuele II, in programma la sfilata "Carnevale in famiglia: passerà per via Manno, via Regina margherita, via Roma e largo Carlo Felice.

Martedì grasso, il 21, con partenza dalla piazza Giovanni XXIII alle 17, il corteo sfilerà per le vie Dante, Paoli, Sonnino, Alghero, Garibaldi e Manno, per terminare in via Santa Margherita con il rogo di Re Canciofali.

"Quello di questo 2023 sarà un Carnevale speciale che saprà davvero coinvolgere tutti, grandi e piccoli", ha rimarcato l'assessore alle Attività produttive e Turismo Alessandro Sorgia.

Sempre martedì 21 febbraio in piazza Del Carmine, organizzata dall'associazione "Alr@rte", manifestazioni a partire dalle 9 del mattino: mascotte Disney, spazio musicale con dj animatore e festa in maschera con zeppolata. Al pomeriggio, dalle 16, parata di mascotte Disney, animazione con danza, musica, spazio trucca bimbi, racconto fiabe e ancora zeppole per tutti.

Piazza Del Carmine in festa dal pomeriggio di giovedì 16.

L'associazione "Locanda latina", sino al 18 febbraio organizza infatti "Birrande - Carneval beer edition", con musica intrattenimento e gastronomia. Per la giornata di sabato l'associazione "Strada facendo" propone invece "Dulcis in fundo": dalle 16 alle 21 i clienti che entreranno in uno dei 63 negozi aderenti di via Manno e via Garibaldi potranno assaggiare gratuitamente qualche zeppola.

Presentato anche il programma di "Su carrasciali pirresu", domenica 19, martedì 21 e domenica 26 febbraio. Domenica 26 febbraio in programma la quindicesima edizione di Vespiglia.

