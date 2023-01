Carloforte, via a bonifica per la discarica di Tacca Rossa - Sardegna

Una discarica a pochi passi dal mare di Carloforte. Ma ora c'è la svolta: sará bonificata l'area invasa da detriti e amianto a Tacca Rossa.

Il Gruppo d'intervento giuridico aveva segnalato la presenza dei rifiuti e presentato al Comune istanza di bonifica. E adesso arrivano le risposte: sarà il proprietario del terreno a ripulire la zona su sollecitazione dell'amministrazione e ora anche del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

"Stava crescendo un po' alla volta uno scarico abusivo di rifiuti forse derivanti da ristrutturazioni edilizie, compresi detriti molto probabilmente contenenti amianto, materiale cancerogeno, pericoloso per la salute e l'ambiente", spiegano gli ecologisti. In particolare, per quanto riguarda i detriti in eternit - precisa in una nota il Gruppo d'intervento giuridico - si ricorda che sono costituiti da un impasto di cemento e amianto, le quali possono rilasciare fibre di amianto se abrase, perforate, spazzolate o se deteriorate, con gravi conseguenze per la salute delle persone che ne vengono a contatto.

Il Grig plaude "al rapido accertamento della presenza dei detriti e delle responsabilità dell'abbandono da parte di Comune e Corpo forestale e di vigilanza ambientale, auspicando l'altrettanto rapida conseguente bonifica ambientale".



Fonte: Ansa Sardegna