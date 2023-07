Carloforte, nella spiaggia di La Bobba una nuova nursery per le baby tartarughe

Nella spiaggia di La Bobba una nuova nursery per le baby tartarughe: scoperto un nido di Caretta caretta dagli operatori ecologici. Durante le operazioni di pulizia della spiaggia sono state notate alcune tracce inconfondibili del passaggio di mamma tartaruga che sono state prontamente segnalate. “Siamo intervenuti per appurare la presenza di un nido di Caretta caretta alla presenza della Guardia Costiera, del Corpo Forestale e del Sindaco di Carloforte Stefano Rombi. Non è stato facile, il nido non si riusciva a trovare con il sondino, ma non ci siamo dati per vinti e abbiamo incominciato a scavare. Gli sforzi sono stati ripagati e finalmente lo abbiamo individuato” comunica Laguna di Nora. Messo immediatamente in sicurezza il nido con il suo prezioso contenuto, per Giuseppe Ollano, responsabile del CRTM Laguna di Nora, è stata anche un’occasione importante per informare e sensibilizzare i bagnanti presenti circa l’evento a cui hanno assistito.

“È infatti importante ricordare che durante la stagione estiva le spiagge sono fondamentali non solo per le nostre attività di svago, ma anche e soprattutto per la sopravvivenza di animali minacciati, come le tartarughe marine.

Tuteliamo il loro habitat utilizzando le spiagge in maniera coscienziosa”.

Se si notano delle tracce o si avvista una tartaruga marina, non bisogna esitare e chiamare il 1515 o il 1530.