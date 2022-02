Carloforte, due persone denunciate dai carabinieri per ricettazione.

Ieri a Carloforte, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi e di un intervento su strada, i carabinieri hanno denunciato per ricettazione due giovani, rispettivamente di 31 e 39 anni, entrambi di Carloforte, il primo con precedenti denunce a carico e il secondo incensurato. Entrambi sono stati fermati nel corso di un servizio perlustrativo in località “La Caletta”, nel parcheggio adiacente all’albergo Baia D’Argento. I carabinieri hanno notato una Fiat Panda allontanarsi repentinamente al loro arrivo. I due sono stati in breve raggiunti e sottoposti a controllo e, a seguito di perquisizione veicolare, è stata rinvenuta varia merce della quale gli occupanti del mezzo non sono stati in grado di motivare in qualche modo ragionevolmente la provenienza. Si trattava di cavetteria varia, di oggetti di arredo bagno e di due taniche di vernice. Materiale verosimilmente sottratto a un cantiere edile.

L'articolo Carloforte, due persone denunciate dai carabinieri per ricettazione proviene da Casteddu On line.