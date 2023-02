Carla Puligheddu è la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - Sardegna

La vicepresidente del Coordinamento3 Donne di Sardegna Carla Puligheddu, è stata nominata "Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza" della Regione Sardegna.

In conformità con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Carla Puligheddu - dirigente nazionale del Psd'Az, docente di Scienze motorie e sportive - nella funzione di Garante sarà chiamata principalmente a tutelare, per queste fasce di età, diritti e interessi presso le sedi istituzionali, promuovere e diffondere cultura e sensibilità legate a queste fondamentali fasi della vita. Suo compito sarà affrontare le tante emergenze che, in questo ambito, richiedono particolare attenzione: portare avanti iniziative contro ogni forma di discriminazione, violenza e bullismo e contro la dispersione scolastica; azioni a sostegno dei minori a rischio di emarginazione sociale, a causa della disabilità o di povertà educativa e sociale.

"Siamo certe - sottolinea Carmína Conte, presidente dell'associazione Coordinamento3 Donne di Sardegna - che saprà assolvere al meglio a questo importante e delicato ruolo grazie alla sua vasta e pluriennale esperienza nel campo della formazione e istruzione. Così come saprà mettere a frutto la sua competenza nell'ambito dei diritti e delle pari opportunità, e saprà sviluppare efficaci azioni di contrasto verso ogni forma di discriminazione e sopruso.

Grazie alla sua sensibilità saprà tutelare i loro diritti sanciti dalla Costituzione - conclude - e interpretare al meglio bisogni e desideri di bambine, bambini e adolescenti che vivono in Sardegna. Su tutti il diritto alla felicità".



