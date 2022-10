Carla Medau: “Auguri Giorgia Meloni, e se fosse la volta buona per una governatrice donna in Sardegna?”

Carla Medau: “Auguri Giorgia Meloni, e se fosse la volta buona per una governatrice donna in Sardegna?”. L’ex sindaca di Pula fa gli auguri alla premier vincente e apre un dibattito importante verso le prossime elezioni regionali: non a caso tra i nomi che circolano ci sono quelli di Alessandra Zedda, Romina Mura e della stessa Medau. “È nato il primo Governo della Repubblica guidato da una donna: Giorgia Meloni- commenta l’ex sindaca di Pula- è la prima Presidente nell’arco della storia Repubblicana, sebbene diverse volte (timidamente e senza troppa convinzione) nella composizione del Governo o per la Presidenza della Repubblica siano emersi nomi femminili, nessuna è mai riuscita a conquistare un posto di responsabilità e prestigio come in questo caso.

Giorgia se l’è conquistato.

Ha lavorato con grinta, intelligenza e determinazione.

Non condivido molte sue posizioni politiche e le sue idee, in particolare l’approccio ai temi dei diritti civili, della famiglia, i temi dell’accoglienza e dei flussi migratori, delle pari opportunità fra donne e uomini, per questo saremo attenti a non consentire una restrizione dei diritti e delle libertà conquistate.

Giorgia ha origini sarde, la Ministra Calderone pure, donne al vertice della politica nazionale che si cimentano in un esercizio difficilissimo.

Chissà che non sia, per la politica sarda, la volta buona per scegliere una donna alla guida della PRESIDENZA DELLA REGIONE SARDEGNA.

Auguri Giorgia Meloni e buon lavoro, auguri Italia!”, conclude Carla Medau.