Oristano

Sanità e disagi: la lettera di una lettrice

Riceviamo e pubblichiamo

Vorrei dare voce alla mia preoccupazione e a quella di come me si trova costretto ad avere a che fare con la pessima sanità sarda. Mia suocera di 82 anni si è trovata più volte di recente a dover accedere al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Dopo vari tentativi e atroci dolori finalmente una persona più attenta dispone esami più approfonditi e scopre un’importante ostruzione dell’arteria mesenterica che richiede un intervento salvavita urgentissimo. Da ormai più di 24 ore (tempi lunghissimi per il suo problema) è ricoverata al San Martino dove purtroppo nessuno ha le competenze per poterla operare e dove tra le altre problematiche vigono ancora le medioevali regole covid dei 10 minuti di visita quotidiana che per una persona non autosufficiente e impaurita sono già una condanna a morte.

Siamo in stallo in attesa che un ospedale più competente in Sardegna si degni di trovarle un posto letto e darle adeguata assistenza.

Ora io dico, e penso di rispecchiare il pensiero di ogni sardo a meno di essere il Papa o il Presidente o Silvio Berlusconi, ci è negata l’assistenza solo perché non ci sono medici o posti letto!!

Chiedo, a voi governanti che sedete nelle vostre comode e costose poltrone e che al primo starnuto avete una bella clinica che vi assiste: vi sembra giusto far morire una persona di malasanità in una società che si reputa evoluta? Mi adeguo a questi tempi. Ma permette di dire che se fossero le vostre madri sole e piangenti in un letto di ospedale che il massimo che sa offrire è una flebo di antidolorifico e una dolce morte, forse ci pensereste un po’ di più a chi come noi si sente impotente e pieno di rabbia in questo momento.

(Lettera arrivata alla nostra redazione l’altro ieri)

Sabato, 28 maggio 2022