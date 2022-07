Caretta caretta sceglie la Pelosa per deporre le uova - Sardegna

(ANSA) - STINTINO, 28 LUG - È arrivata in piena notte, ha percorso una decina di metri sulla spiaggia e ha deposto le uova sotto la candida sabbia della Pelosa. Per la prima volta una tartaruga marina Caretta caretta ha scelto la rinomata spiaggia di Stintino per riprodursi.

A fare la scoperta è stata questa mattina all'alba una turista, che ha visto le impronte della tartaruga sulla sabbia fino al punto in cui ha deposto le uova. La donna ha avvisato gli operatori del Centro Recupero Animali Marini Asinara, e il Parco Nazionale dell'Asinara.

È stato avvisato anche il Corpo forestale, che, per proteggere le uova, ha isolato e delimitato l'area in cui la caretta caretta ha deposto. "Questo è anche il risultato del lavoro fatto negli anni e dimostra come sia possibile una convivenza tra uomo e natura quando si adottano misure di salvaguardia della spiaggia", commenta Antonio Diana, sindaco di Stintino fino a un mese fa. "Adesso, più che mai, è importante proseguire con il progetto Pelosa che attende solo le procedure per l'appalto". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna