- In piena area Sic, sulla spiaggia del Lido di Orrì, una tartaruga Caretta Caretta ha deposto una trentina di uova nel pomeriggio di ieri davanti agli occhi stupiti di alcuni turisti tedeschi che hanno filmato la scena e segnalato l'evento. Un evento eccezionale visto che questo esemplare sceglie sempre le ore notturne per scavare il nido, che si trova non molto lontano dalla battigia. Per questo motivo, dopo avere circoscritto l'area, gli esperti stanno valutando di spostare il nido più lontano dall'acqua.

"Siamo felici che anche quest'anno una tartaruga Caretta Caretta abbia scelto una nostra spiaggia per deporre le uova - dice l'assessore dell'Ambiente del Comune di Tortolì, Walter Cattari - siamo in piena area SIC, è questo molto importante per la conservazione delle biodiversità. L'amministrazione Comunale di Tortoli ringrazia il Corpo Forestale e i ricercatori del CRES per il tempestivo intervento e della messa in sicurezza dell'area di deposizione".



