Villaurbana

Soluzione di emergenza. Parla il sindaco Pireddu

Un primo medico di continuità assistenziale ha dato la propria disponibilità a lavorare anche in orario diurno per far fronte all’emergenza creatasi a Villaurbana – e a Siapiccia e Siamanna – in seguito al trasferimento a Uras del medico di medicina generale Aldo Rizzetto.

“Dottor Miscali sarà in servizio il mercoledì mattina”, annuncia il sindaco di Villaurbana, Paolo Pireddu, parlando di un “palliativo” che consentirà ai concittadini “di effettuare le visite, avere ricette e prescrizioni di esami”.

Nino Miscali comincerà il servizio diurno già mercoledì prossimo, 11 gennaio.

“C’è l’intenzione, condivisa con Assl e gli altri medici di trovare un dottore che possa coprire anche un’altra mattina”, continua Pireddu.

“C’è attualmente un confronto e c’è la disponibilità: si sta cercando di incastrare alcuni impegni”, continua il sindaco di Villaurbana, fiducioso che “a breve si riesca a raggiungere un accordo”.

“Stiamo anche portando avanti il discorso con un medico di base che potrebbe prendere servizio a Villaurbana”, continua Paolo Pireddu, alla ricerca di una situazione stabile per il paese.

“I cittadini sono rassegnati”, commenta, “cercano di venirne a capo con gli orari serali, ma la situazione non è sostenibile nel lungo periodo, in particolare per i cittadini anziani. Non è pensabile per loro pensare all’attesa nelle ore serali, considerando anche la capienza dell’ambulatorio”.