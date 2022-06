A seguito della grande ripresa del mercato turistico internazionale, Forte VillageResort e Palazzo Doglio hanno programmato per mercoledì 29 giugno una giornata di colloqui per assumere figure professionali per tutti i reparti.

Ci sono grandi opportunità, anche per prima esperienza di lavoro, nel Resort più premiato al mondo.

I candidati interessati a partecipare potranno Inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Successivamente, in prossimità dell’evento,ciascun candidato verrà contattato per fissare l’orario dell’appuntamento.

Il careerday si svolgerà presso Palazzo Doglio, Vico Logudoro, Cagliari.

