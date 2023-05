Cardedu, l'esito peggiore: Stefano Muceli trovato morto dopo dieci giorni

È stato trovato senza vita Stefano Muceli, il pastore di cinquantasette anni sparito nel nulla dieci giorni fa dalle campagne di Cardedu. Il suo corpo è stato ritrovato tra la vegetazione e non c’è nessun segno che possa far pensare ad una morte violenta. Molto più probabile che sia stato fatale un malore, magari legato anche all’impossibilità di prendere eventuali medicinali. Le ricerche erano state sospese lo scorso weekend, ma i familiari non si sono ovviamente mai dati pace. Oggi il macabro ritrovamento.